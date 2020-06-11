عقد الجوله الاولي من الحوار الامريكي العراقي عبر دائره متلفزه مغلقه

2020/06/11 | 21:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق، اليوم الخميس، الجوله الاولي من الحوار الامريكي العراقي عبر دائرة تلفزيونيه مغلقه....

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