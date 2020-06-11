2020/06/11 | 21:22 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيوتك الألمانية تحصل على 100 مليون يورو لتطوير مصل لكورونا المستجد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 21:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيوتك الألمانية تحصل على 100 مليون يورو لتطوير مصل لكورونا المستجد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيوتك الألمانية تحصل على 100 مليون يورو لتطوير مصل لكورونا المستجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).