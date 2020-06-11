2020/06/11 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، أن شركة "بيوتك" الألمانية للدوائيات الحيوية ستحصل على 100 مليون يورو من بينك الاستثمار الأوروبي لتطوير مصل مضاد لمرض "كوفيد-19".

وأضافت المفوضية أن الشركة الألمانية ستستخدم هذه الأموال في أغراض من بينها زيادة طاقتها الإنتاجية لتوفير المصل بأسرع ما يمكن، في حال نجاح المرحلة التجريبية.

وحسب المفوضية، فإن "بيوتك" هي أول شركة أوروبية تبدأ في إجراء اختبارات سريرية لعقارات مرشحة ليكون أحدها مصلا مضادا لكورونا المستجد.

وبدأت الشركة دراستها الإكلينيكية في ألمانيا في أبريل الماضي، تبعتها دراسة أخرى في الولايات المتحدة في مايو الماضي.

ويعتبر برنامج "بيوتك" الذي يشمل إجراء تجارب متزامنة على أربعة مواد مرشحة للمصل، واحدا من أكثر البرامج شمولا على مستوى العالم.

ووفقا للبيانات الصادرة من الشركة، التي يقع مقرها في مدينة ماينتس، في الشهر الماضي، فإنه من المنتظر طرح البيانات السريرية الأولى عن اختبارات المصل بحلول نهاية يونيو الجاري أو يوليو المقبل.

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