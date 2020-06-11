2020/06/11 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد المدرب المساعد لمنتخب العراق بكرة القدم، رحيم حميد اليوم الخميس(11 حزيران 2020)، أنه على تواصل...
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عضو في الملاك التدريبي لمنتخب العراق: ننتظر قرار خلية الأزمة لبدء تجمع المنتخب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ بغداد
أكد المدرب المساعد لمنتخب العراق بكرة القدم، رحيم حميد اليوم الخميس(11 حزيران 2020)، أنه على تواصل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عضو في الملاك التدريبي لمنتخب العراق: ننتظر قرار خلية الأزمة لبدء تجمع المنتخب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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