عضو في الملاك التدريبي لمنتخب العراق: ننتظر قرار خلية الأزمة لبدء تجمع المنتخب

2020/06/11 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

أكد المدرب المساعد لمنتخب العراق بكرة القدم، رحيم حميد اليوم الخميس(11 حزيران 2020)، أنه على تواصل...





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