فوضى كورونا:اخطاء التشخيص موت مجاني وآخر مزيف،،”أزمة وطنية” بسبب الاوكسجين،، وعصيان إداري لأوامر الصحة!

2020/06/11 | 21:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: مع تصاعد أرقام إصابات كورونا في العراق، تتنوع الروايات بشأن التعامل مع فوضى الاصابات واكتضاض ردهات العزل في المستشفيات المخصصة لتطويق أزمة الجائحة في موجتها الثانية.اقرأ ايضاً.. الصحة تعلن “الحصيلة الألفية” لكورونا: واسط تفاجىء الجميع! اللجوء للعزل المنزلي ويقول مصابون لـ”يس عراق”، ان “الرقم الخاص بالابلاغ عن الحالات لم يعد […]

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