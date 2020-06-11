الفيفا يعلن تعديلات قوانين انتقالات اللاعبين

2020/06/11 | 21:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعديلات في قوانين انتقالات اللاعبين هذا الموسم.وقال الفيفا، في بيان رسمي: “بعد نشر التوصيات والمبادئ التوجيهية في 7 أبريل/نيسان، لمعالجة بعض القضايا التنظيمية بكرة القدم والناتجة عن فيروس كورونا، أجرى الاتحاد 13 ورشة عمل مع ممثلين للاتحادات الأعضاء ورابطة الأندية الأوروبية حضرها أكثر من 350 مشاركًا”.[…]

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