"تراجع" من زعيم العصائب بعيد الحوار العراقي - الأمريكي

2020/06/11 | 21:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحدد زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، شرطًا للقبول ببقاء القوات الأمريكية في العراق، في تراجع واضح عن الموقف المتشدد من البقاء العسكري الأمريكي بعيد انطلاق الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

أبدى الخزعلي تراجعًا في الموقف المتشدد من بقاء القوات الأمريكية في العراق

وقال الخزعلي في تدوينة عبر تويتر، 11 حزيران/يونيو، إن "على الإدارة الأمريكية أن تعلم حين مطالبتها ببقاء قواتها العسكرية في العراق أنها سوف تكون محكومة بالقانون العراقي، لأن البرلمان العراقي رفض سابقًا وسيرفض إعطاء حصانة لهم.



ولن نسمح بأي محاولات التفاف على هذه المسألة".

وأضاف، أن "على الحكومة العراقية مادامت تفاوض أو تحاور من منطلق السيادة وتقديم المصلحة الوطنية أن تطالب باسترجاع التراث اليهودي الذي سرقته الولايات المتحدة في العراق".

ويشير الموقف الجديد إلى مرونة من أحد أبرز الأطراف التي تعد موالية لطهران حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق، ما يعكس ربما عن موقف إيران حول الحوار ونتائجه.

وانطلقت، عصر الخميس، جولة الحوار بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية والتي تتضمن 6 فقرات سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية.

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