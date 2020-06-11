2020/06/11 | 21:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصيف : قانون الاقتراض المقدم من الحكومة مخالف للقانون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 21:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف : قانون الاقتراض المقدم من الحكومة مخالف للقانون) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف : قانون الاقتراض المقدم من الحكومة مخالف للقانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).