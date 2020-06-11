وباء الثقافة..!!

2020/06/11 | 21:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب الأوبئة ، سواء كورونا او غيرها، هي الأخرى تصطاد عالم الثقافة وتعشعش بين ربوعها، حين تحيل جمهورها الى العزلة والانقطاع عن العالم، بعد أن تصبح الثقافة سلعة ليست مرغوبة، ولا أحد يلتفت اليها الا ماندر!! أجل..فالثقافة تتعرض لكل مقومات الاصابة بالأمراض الوبائية ، وهي مثل البشر ، تصبح كهلا غير قادر على […]

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