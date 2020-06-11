وزارة الصحة والبيئة تسجل هذا اليوم ( 1261) أصابة في العراق

2020/06/11 | 21:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تم فحص (9342) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (339868 )

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1261) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 123بغداد / الكرخ 174مدينة الطب 267 النجف ا...

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