وزارة الصحة والبيئة تسجل هذا اليوم ( 1261) أصابة في العراق

2020/06/11 | 21:43 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة والبيئة تسجل هذا اليوم ( 1261) أصابة في العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تم فحص (9342) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (339868 )
- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1261) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 123بغداد / الكرخ 174مدينة الطب 267 النجف ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة والبيئة تسجل هذا اليوم ( 1261) أصابة في العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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