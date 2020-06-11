الحكيم لدرجال : المجتمع العراقي مجتمع شبابي وامامكم فرصة استثمار هذه الطاقات وتحويلها الى طاقات منتجة

2020/06/11 | 21:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أثنى رئيس تيار الحكمة، السيد عمار الحكيم، خلال استقباله وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال على رؤيته المتعلقة بضرورة الإهتمام بملف الشباب في الوزارة كالاهتمام بالرياضة والعمل على تحصين الشباب ثقافيا وفكريا".

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