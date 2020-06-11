عاجل | الكاظمي : أنا أعتبر نفسي شهيداً حي والشعب العراقي يستحق ذلك

2020/06/11 | 21:45 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي : أنا أعتبر نفسي شهيداً حي والشعب العراقي يستحق ذلك

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