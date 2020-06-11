الهاشمي: امريكا قتلت قائد عراقي وضيف رسمي على الدولة و لن تستطيع فرض نفسها

2020/06/11 | 21:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية محمد صادق الهاشمي، اليوم الخميس، نحتاج لتوصيف قانوني يحدد نوع وكم التواجد الامريكي.واكد الهاشمي في حديث متلفز لقناة “العهد”، ” ترامب خرق كل الاطر القانونية بهبوطه في عين الاسد ووجود الامريكان بعد انحسار داعش خارج التوصيف”.وبين ، ” امريكا تعدت على هيأة عراقية شرعية باكثر […]

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