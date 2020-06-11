شرطة ذي قار تعتقل مطلوبا بـ”النهوة” العشائرية

2020/06/11 | 21:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة ذي قار ، اليوم الخميس ، عن اعتقال متهم مطلوب بالنهوة العشائرية .وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الشرطة تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب استنادا لاحكام المادة 8 احوال ( نهوة عشائرية ) ، من سكنة قضاء الاصلاح يبلغ من […]

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