دفاعا عن الماركسية - ليون تروتسكي - الجزء الثالث. - احمد حسن

2020/06/11 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_حسن 3 - رسالة إلى شيرمان ستانلي Sherman Stanley 8 أكتوبر 1939 عزيزي الرفيق ستانلي.تلقيت خطابك إلى أو برين O’Brien على ضوء مغادرته.



ترك عندي الخطاب انطباع غريب، لأنه يتعارض مع مقالاتك الرائعة، وهذا أمر متناقض جداً.لم اتلقى إلى الآن أي مواد حول الاجتماع العام، ولا اعرف سواء نص قرار الأغلبية أو قرار M.



S ، وأنت تؤكد انه لا يوجد تعارض كبير بين النصين.



لكنك في نفس الوقت تؤكد أن ثمة "كارثة" ......





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