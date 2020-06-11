علاوي للكاظمي: خصومتنا أصبحت سياسية وعائلية.. وابنتي لن تدخل نظاماً ملوثاً

2020/06/11 | 21:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الخميس، على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي كشف فيها عن طلبات تقدم بها تخص وزارة الدفاع وتعيين ابنته بمنصب مستشارة، متهما الكاظمي بـ"افتراء الكذب".

وجاء في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لعلاوي، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن وسائل الاعلام تناقلت تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء مصطفى كاظمي تضمنت افتراءات بحق زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي .

واضاف "لاننا لسنا في معرض الرد على تلك الافتراءات، فاننا نذكر كاظمي انه هو من بادر وطلب من علاوي ترشيح شخصيات وطنية لوزارته"، مشيرا الى ان "علاوي تمسك بمطلب واحد فقط تمثل باشراك النقابات والاتحادات والمتظاهرين ، وضرب مثلاً بان يكون نقيب المحامين وزيراً للعدل".

اما فيما يخص وزارة الدفاع فاشار البيان الى ان "الكاظمي هو الذي طلب من علاوي ان يرشح له شخصيات كفوءة للمنصب، وفعلا تم ترشيح فيصل فنر الفيصل الذي عاد الى العراق بناءً على طلب زعيم ائتلاف الوطنية بعد ان كان في زيارة لعائلته الكريمة في دولة الامارات العربية المتحدة، وقد التقى به كاظمي وحظي بتأييده، لكنه انقلب عليه في اللحظات الاخيرة لاسباب ما زالت مجهولة عندنا".

ولفت الى ان "الكاظمي طلب ترشيح شخصية لوزارة الاتصالات، وقد تم ترشيح رئيس كتلة الوطنية البرلمانية السيد كاظم الشمري، وقبل ارسال كتاب ترشيحه، قام كاظمي بترشيح اسمٍ اخر لتولي الوزارة، وبالاضافة الى ذلك كله كان قد طلب ترشيح اسمين اخرين لمناصب اخرى".

وتابع البيان، "اما بخصوص الانسة سارة علاوي، فقد افترى عليها الكذب هي الاخرى، اذ لم يحدث سوى ان علاوي اخبر كاظمي بانها مهتمة بالعمل السياسي وتتحرك دون حمايات وهو مايدفعه للخوف عليها، إذ لا يمتلك فصيلاً مسلحاً".

وتساءل قائلا، "لا نعرف من الذي املى على كاظمي السيناريو الذي اختلقه امام وسائل الاعلام، وهذه الطريقة في التجني على الاخرين وانتهاك القيم التي يبدو ان كاظمي قد اعتاد عليها" .

تتمة ..

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