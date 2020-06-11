تركيا تعلن تعافي 85% من المصابين بفيروس كورونا

2020/06/11 | 21:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت تركيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 987 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 1021 حالة شفاء، لتصل حصيلة المتعافين إلى 85%.وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 987 ليصل إلى 174023 حالة.ويشير […]

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