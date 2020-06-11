2020/06/11 | 21:50 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة أعلنت تركيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 987 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 1021 حالة شفاء، لتصل حصيلة المتعافين إلى 85%.
وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 987 ليصل إلى 174023 حالة.
ويشير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن تعافي 85% من المصابين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 987 ليصل إلى 174023 حالة.
ويشير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن تعافي 85% من المصابين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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