2020/06/11 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بالفيديو..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بالفيديو..
المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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