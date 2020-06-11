بالفيديو.. المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي


بالفيديو.. المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
2020/06/11 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالفيديو..

المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

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