معبر جرابلس يصدر بياناً حول «إجازة العيد» في سوريا

2020/06/11 | 22:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر معبر جرابلس الحدودي مع تركيا، اليوم الخميس، بياناً أعلن فيه عن موعد افتتاح المعبر لاستقبال اللاجئين العائدين من سوريا إلى #تركيا.وجاء في البيان، أن «يوم الاثنين القادم الموافق لـ 15 حزيران الحالي، هو…

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