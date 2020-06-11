“الكاظمي” يُهاجم “علاوي” ويؤكد: سقوط “الموصل” ليس صدفة

2020/06/11 | 22:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مؤتمر صُحافي له، تطرق رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي لعدة أمور، فاختلفت إجاباته على أسئلة الصحافيين بين الهجوم، والتوضيح إبّان رده على الاستفسارات.في البدء، وفي أهم أمر يشغل الساحة هذه الأيام، وهو “الحوار الاستراتيجي”…

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