واشنطن تتوعد بمواصلة ضغوط اقتصادية لفرض حل سياسي في سوريا

2020/06/11 | 22:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة #الأميركية، أنها ستواصل الضغط #الاقتصادي على السلطات السورية إلى حين فرض حل سياسي، وحمَّلت الرئيس السوري “#بشار_الأسد” مسؤولية انهيار الاقتصاد السوري.وذكرت سفارة واشنطن في دمشق، في تغريدات لها على حسابها في…

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