خبير استراتيجي: تغريدة الشيخ قيس الخزعلي اليوم كانت شجاعة جدا

2020/06/11 | 22:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، الخميس، ان تغريدة الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي اليوم كانت شجاعة جدا.وقال الهاشمي في حديث لقناة “العهد” إن “الشيخ الخزعلي وبعض قادة تحالف الفتح كان موقفهم واضح من التواجد الامريكي”.وأضاف أن “رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي هو من طلب اعادة النظر في التواجد […]

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