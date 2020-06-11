عالية نصيف: شركة سومو متسببة بهدر 40 مليار دولار

2020/06/11 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قالت النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، ان لديها تقرير يؤكد تسبب شركة سومو، بهدر مالي قدره 40 مليار...





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