الموقف الوبائي لفيروس كورونا في الكرخ

2020/06/11 | 22:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المسجلة في مستشفياتها بمرض فايروس كورونا المستجد و المعلنة اليوم.وجاء التوزيع كالتالي:- حي الجهاد/ ١٠ اصابات- الطوبجي/ ٤ اصابات- الكاظمية/ ١٣ اصابة- الغزالية/ ٢ اصابة- ابو دشير/ ٨ اصابات- السيدية/ ٧ اصابات- حي العامل/ ١١ اصابة- الدورة/ ١٢ اصابة- المنصور/ ١١ اصابة- العطيفية/ ٤ اصابات- الشعلة/ ١٠ اصابات- المحمودية/ ٢ اصابات- القادسية/ ٢ اصابات- الشالجية/ ١ اصابة- ابو غريب/ ٥ اصابات- الحرية/ ٦ اصابات- حي العدل/ ٨ اصابات- چكوك/ ٢ اصابات- العامرية/ ١ اصابة- الاعلام/ ١٤ اصابة- الصالحية/ ١ اصابة- المعالف/ ١ اصابة- العلاوي/ ٣ اصابات- البياع/ ٤ اصابات- اليرموك/ ٣ اصابات- الاسكان/ ٥ اصابات- الكرخ/ ١ اصابة- الرحمانية/ ١ اصابة- سكنة جانب الرصافة/ ٢٢ اصابة•الوفيات:- الكاظمية/ محلة٤٣٣/زقاق٢٤- العدوانية/الجيبة جي- شهداء السيدية /محلة٨٤٥/زقاق٢١- ابو دشير/ محلة٨٥٤/ زقاق٢١

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