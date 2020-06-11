2020/06/11 | 22:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقتل شخص واصيب اخر بجروح، اليوم الخميس، في نزاع عشائري نشب في قضاء الرفاعي بذي قار .وذكر مصدر امني لـ "كلكامش برس"، ان "نزاعا عشائريا نشب في قضاء الرفاعي اسفر عن مقتل شخص طعنا بالسكين واصابة اخر".واضاف ان "القوات الامنية تدخلت في محاولة للسيطرة على الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: مصرع شخص واصابة اخر في نزاع عشائري) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: مصرع شخص واصابة اخر في نزاع عشائري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).