“واتس آب” تصلح خللا اظهر ارقام المستخدمين لدى غوغل

2020/06/11 | 22:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تقول “واتس آب” إنها صححت مشكلة تتسبب في ظهور أرقام هواتف بعض المستخدمين في نتائج بحث غوغل.ويأتي حل المشكلة في النظام الأساسي بعد أيام فقط من الإبلاغ عنها من قِبل باحث تتبع المشكلة إلى ميزة “Click to Chat” الخاصة بتطبيق الدردشة، والتي تنشئ رابطا مبسطا يمكن استخدامه للانضمام إلى الدردشة.وكشف الباحث […]

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