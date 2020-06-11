علاوي يهاجم الكاظمي: لن تهزنا افتراءاتك وصورتك المشوهة بدماء المتظاهرين

2020/06/11 | 22:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد رد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، على ماوصفه افتراءات الكاظمي، قائلاً: لن تهزنا هذه الافتراءات، ولن تلمع الصورة المشوهة للكاظمي وهو احد المتسببين بخراب العراق ووصوله لهذا الحال واستمرار نظامه بقتل وسحق المتظاهرين السلميين.وذكر بيان لمكتب علاوي، تلقته /المعلومة/، ان “وسائل الاعلام تناقلت تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تضمنت افتراءات بحق […]

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