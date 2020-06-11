2020/06/11 | 22:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرهاجم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الخميس، رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، واتهمه بمحاولة كسب منصب لابنته.

قال الكاظمي إن علاوي طلب حقيبة الدفاع ومنصب مستشارة لابنته

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بغداد، 11 حزيران/يونيو، إن "إياد علاوي يشن هجومًا على الحكومة منذ اليوم الأول، لأنه أراد وزارة الدفاع وأن تكون ابنته مستشارة، وأنا رفضت".

وأضاف الكاظمي في انتقاد لعلاوي بلهجة متهكمة، "إذا سئل عن ذلك، سيقول لا أدري"، في إشارة إلى جملة اشتهر علاوي بتكرارها لدى سؤاله عن الملفات الحساسة والمهمة خلال المقابلات الصحافية والتي باتت سببًا لتندر العراقيين.

ووجه علاوي، خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة انتقادات انتقادات لحكومة الكاظمي، يتعلق آخرها باستقطاع رواتب المتقاعدين وتعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا.

وأكد الكاظمي، في المؤتمر الصحافي، أن حكومته ستعيد المبالغ التي تم استقطاعها من رواتب المتقاعدين خلال الأيام المقبلة، مضيفا أنها حصلت "بسبب عدم وجود السيولة النقدية".

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