رغم كورونا،، آبل أول شركة أمريكية تصل قيمتها لـ 1.5 تريليون دولار

2020/06/11 | 22:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت مواقع متخصصة، ان قيمة أسهم آبل تجاوزت مرحلة أخرى حيث بلغت القيمة السوقية أكثر من 1.5 تريليون دولار، خلال جلسة التداول، اليوم الخميس، وهو نمو يجعلها أول شركة أمريكية تصل إلى هذا الإنجاز، حيث سجل سهم الشركة رقماً قياسياً عند 326 دولاراً.وبعد المكاسب الأخيرة، ارتفع سعر سهم شركة آبل بنسبة […]

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