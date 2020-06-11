شاهد: لبنان يعود الى التظاهر،، حرق إطارات وقطع شوارع في معقل حزب الله

2020/06/11 | 22:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عودة الاحتجاجات اللبنانية الى التصعيد.واظهرت المقاطع المتداولة حرق إطارات وقطع شوارع في الضاحية الجنوبية المعروفة بأنها معقل حزب الله اللبناني الموالي لإيران والمناوىء لخطاب التظاهرات اللبنانية الاخيرة منذ إندلاعها.الضاحية تنتفض يا حسونه! قطع الطريق في حي الجامعة في الضاحية الجنوبية (NBN)#لبنان_يتنفض pic.twitter.com/0PO0VMWiLu […]

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