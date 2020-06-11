“مايكروسوفت” ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة الأمريكية

2020/06/11 | 22:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر رئيس شركة “مايكروسوفت”، براد سميث، أن الشركة قررت عدم بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه لإدارات الشرطة الأمريكية.وقال سميث، في حديث لصحيفة “واشنطن بوست”، اليوم الخميس، إن “مايكروسوفت” لن تبيع تكنولوجيا التعرف على الوجه حتى صدور قانون فدرالي “مبني على حقوق الإنسان” ينظم استخدامها.واعتبر المحامي في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، مات كاغل، حسبما […]

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