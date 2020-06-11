تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية للمتوسطة والاعدادية في كربلاء

2020/06/11 | 22:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية تربية محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية للدراسة المتوسطة والإعدادية الذي كان من المقرر اجراؤها في 14 من الشهر الجاري.

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