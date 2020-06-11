أي حوار مع أمريكا لا يطالب فيه المحاور العراقي باعتِذار صريح وتعويضات كاملة يظل بلا قيمة

2020/06/11 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الباري عطوان بدأ ظهر اليوم الخميس في بغداد عبر دائرة الفيديو المُغلَقة، الحِوار الأمريكيّ العِراقيّ الذي يهدف إلى بحث جوانب العُلاقات المُختلفة بين الجانبين، وأبرزها الوجود العسكري الأمريكي وأُفق التعاون المُستقبلي، وجاء هذا الحِوار بعد ساعات من إطلاق صاروخ “مجهول” استهدف السّفارة الأمريكيّة في المِنطقة الخضراء دون وقوع ضحايا.بحثنا في جدول أعمال هذا […]

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