صحة الكرخ تكشف التوزيع الجغرافي للإصابات الـ174 والوفيات الـ4 لهذا اليوم

2020/06/11 | 22:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ ببغداد والتي بلغ عدد الإصابات فيها لهذا اليوم 174 حالة بينما كانت حصيلة الوفيات 4 حالات موزعة كما يلي :الإصابات :- حي الجهاد/ ١٠ اصابات- الطوبجي/ ٤ اصابات- الكاظمية/ ١٣ اصابة- الغزالية/ ٢ اصابة- ابو دشير/ ٨ اصابات- السيدية/ ٧ اصابات- حي العامل/ ١١ اصابة - الدورة/ ١٢ اصابة - المنصور/ ١١ اصابة - العطيفية/ ٤ اصابات- الشعلة/ ١٠ اصابات- المحمودية/ ٢ اصابة- القادسية/ ٢ اصابة- الشالجية/ ١ اصابة- ابو غريب/ ٥ اصابات- الحرية/ ٦ اصابات- حي العدل/ ٨ اصابات- چكوك/ ٢ اصابة- العامرية/ ١ اصابة- الاعلام/ ١٤ اصابة- الصالحية/ ١ اصابة- المعالف/ ١ اصابة- العلاوي/ ٣ اصابات - البياع/ ٤ اصابات- اليرموك/ ٣ اصابات- الاسكان/ ٥ اصابات- الكرخ/ ١ اصابة- الرحمانية/ ١ اصابة- سكنة جانب الرصافة/ ٢٢ اصابةالوفيات:- الكاظمية/ محلة٤٣٣/زقاق٢٤- العدوانية/الجيبة جي- شهداء السيدية /محلة٨٤٥/زقاق٢١- ابو دشير/ محلة٨٥٤/ زقاق٢١

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