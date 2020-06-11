ليفربول يكتسح بلاكبيرن بستة أهداف مقابل لا شيء في أول لقاء منذ توقف الدوري

2020/06/11 | 22:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية اكتسح فريق ليفربول نظيره بلاكبيرن روفرز بسداسية نظيفة، في أول مباراة ودية يخوضها "الريدز" منذ توقف الدوري الإنجليزي في مارس الماضي.وخاص أبناء يورغن كلوب اللقاء الودي في إطار استعدادات الأندية لعودة "البريمرليغ" بعد فترة طويلة من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.وقال موقع "ذيس إيز أنفيلد" إن ليفربول ظهر بشكل قوي وبدا مستعدا لاستئناف الدوري على الرغم من عدم مشاركة محمد صلاح وأندرو روبرتسون.وسجل أهداف ليفربول في المباراة كل من نابي كيتا وساديو ماني ومينامينو وجويل ماتيب وهوفر و كلاركسون.

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