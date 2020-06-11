الاعلام الامني تعلن القبض على المنفذين للعمليات الارهابية الاخيرة في قضاء بلد

2020/06/11 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

اعلنت خلية الازمة في النجف، الخميس، فرض حظر تجوال جزئي في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان انه "تقرر فرض حظر جزئي للتجوال في المحافظة، من الثانية ظهرا وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي".

وكان مصدر طبي، في ال

بغداد اليوم- ذي قار

وجهت قيادة شرطة ذي قار، الخميس (11 حزيران 2020)، بنشر دورياتها في محيط ساحة اعتصام الناصرية وداخلها، لتأمين الحماية للمتظاهرين.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناء على توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانم

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الخميس (11 حزيران 2020)، إلقاء القبض على المتهم الملقب بـ "الجريذي" بعد إقدامه على حرق شاب وقتل آخر قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقو

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