تحديد موعد العمل بمنطقة التجارة الحرة في افريقيا

2020/06/11 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال مسؤول مكلف بالإشراف على إقامة منطقة التجارة الحرة في إفريقيا، إن المنطقة قد تبدأ العمل في أول يناير 2021، بعد أن أصبح موعد تدشينها الأصلي غير قابل للتنفيذ بسبب “كوفيد-19”.وقال وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة، متحدثا أثناء ندوة عبر الإنترنت لمنتدى المديرين التنفيذيين الأفارقة، إن الموعد الجديد سيخضع أيضا لتطورات […]

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