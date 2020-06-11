2020/06/11 | 22:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: الحكومة العراقية جددت التزامها بحماية قواتنا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: الحكومة العراقية جددت التزامها بحماية قواتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).