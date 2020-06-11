واشنطن: الحكومة العراقية جددت التزامها بحماية قواتنا


واشنطن: الحكومة العراقية جددت التزامها بحماية قواتنا
2020/06/11 | 22:59 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/

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