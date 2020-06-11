ذي قار تسجل ثلاث حالات وفاة بكورونا

2020/06/11 | 23:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف الناطق الرسمي لخلية الازمة في ذي قار ، الدكتور حيدر علي حنتوش ، اليوم الخميس ، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا .وقال حنتوش ان ” المحافظة سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس الى تسع حالات وفاة “.واشار الى ان ” المتوفين بفيروس كورونا […]

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