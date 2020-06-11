2020/06/11 | 23:14 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة كردستان العراق توضح مصير الـ 400 مليار دينار المحولة من الحكومة الاتحادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 23:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كردستان العراق توضح مصير الـ 400 مليار دينار المحولة من الحكومة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كردستان العراق توضح مصير الـ 400 مليار دينار المحولة من الحكومة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).