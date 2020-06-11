هياة التقاعد تعلن إعادة المبالغ المستقطعة من المتقاعدين غدا

2020/06/11 | 23:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت هيئة التقاعد الوطنية عن إعادة المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين.وقال بيان عن الهيئة مساء اليوم أن ذلك يأتي بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي .وأكد البيان أن الهيأة ستباشر بأسترجاع المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين من يوم غد وبإمكان المتقاعدين التوجه الى مكاتب الدفع الالكتروني لاستلامها.

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