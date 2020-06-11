العراق يحذر الاتحاد الاوروبي من عودة تهديدات

2020/06/11 | 23:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، اليوم الخميس، من خطر من عودة تهديدات "داعش" الإرهابية وامتدادها إلى بقية دول المنطقة والاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزير فؤاد حسين دعا إلى أهمية تضافر الجهود على المستوى الدولي لمواجهة عصابات داعش الإرهابية؛ لأنها أصبحت تمثل خطرا عالميا يهدد جميع البلدان، مبينا أن هناك خطر من عودة تهديدات داعش الإرهابية، وهذا التهديد قد يمتد إلى بقية دول المنطقة، والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه من وزيرة الخارجية الإسبانية أرنانجا غونثاليث، مضيفة أن الوزير أعرب عن تطلع العراق للارتقاء بآفاق التعاون الثنائي إلى ما يلبي طموح الشعبين الصديقين.

وأبدى الوزير شكره، بحسب البيان، إلى الحكومة الإسبانية لتقديمها الدعم إلى العراق في مقارعة عصابات داعش الإرهابية، وكذلك المساعدات اللوجستية التي قدمتها لقواتنا الأمنية.

كما دعا الوزير الجانب الإسباني إلى تقديم الدعم الاقتصادي خصوصا بعد انهيار أسعار النفط مؤخرا؛ وذلك للمساهمة في إعاده بناء المدن المحررة.

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