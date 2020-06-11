التقاعد: بامكان المتقاعدين التوجه غداً لمكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبالغ المستقطعة

2020/06/11 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، عن المباشرة باسترجاع المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين.وذكرت الهيأة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءاًً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمتابعة حثيثة من رئيس هيأة التقاعد الوطنية أحمد عبد الجليل الساعدي، باشرت الهيأة بأسترجاع المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين".واضافت انه "بإمكان المتقاعدين التوجه الى مكاتب الدفع الالكتروني غداً لاستلامها".

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، أن شركة "بيوتك" الألمانية للدوائيات الحيوية ستحصل على 100 مليون يورو من بينك الاستثمار الأوروبي لتطوير مصل مضاد لمرض "كوفيد-19".

وأضافت المفوضية أن الشركة الألمانية س

بغداد اليوم –بغداد

عبر عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفار، الخميس، عن دعمه لخطوة طلب انتشار مكافحة الارهاب في المنافذ الحدودية العراقية.

وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ايرادات المنافذ الحدودية العراقية كبي

بغداد اليوم _ الديوانية

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، اليوم الخميس، استكمال تسويق محصول الحنطة، وذلك بالرغم من الظروف الصحية وازمة كورونا التي تعيشها المحافظة بشكل خاص، والبلاد بشكل عام.

وقال نائب محافظ الديوانية، فارس وناس،

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