صحة واسط تعلن تماثل 30 مصابا بكورونا للشفاء

2020/06/11 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - واسط

اعلنت دائرة صحة واسط، الخميس، تماثل 30 مصابا بفيروس كورونا الى الشفاء.

وقالت الدائرة في بيان، ان "30 مصابا بكورونا تماثلوا للشفاء في محافظة واسط".

وكان مصدر طبي افاد، الخميس، بتسجيل 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا في واسط.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "صحة واسط سجلت اليوم، في الكوت 138 اصابة بفيروس كورونا، والحي 45 اصابة، والنعمانية 50 اصابة بالفيروس".

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بغداد اليوم _ كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل 180 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اقليم كردستان.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم تسجيل 180 اصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 81 اصابة في السليمانية، و61 في اربيل ، و

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الخميس، بتسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)،إن "الكوادر الطبية في المحافظة سجلت 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا".

واضاف أن "

بغداد- ذي قار

افاد مصدر طبي من داخل محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل 43 اصابة جديدة بكورونا.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "صحة ذي قار سجلت 43 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".

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