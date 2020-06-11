إقليم كردستان يسجل 180 اصابة جديدة بكورونا

2020/06/11 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل 180 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اقليم كردستان.وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم تسجيل 180 اصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 81 اصابة في السليمانية، و61 في اربيل ، و19 في كرميان، و12 في رابرين، و5 في حلبجة و2 في دهوك".

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بغداد اليوم - واسط

اعلنت دائرة صحة واسط، الخميس، تماثل 30 مصابا بفيروس كورونا الى الشفاء.

وقالت الدائرة في بيان، ان "30 مصابا بكورونا تماثلوا للشفاء في محافظة واسط".

وكان مصدر طبي افاد، الخميس، بتسجيل 233 إصابة جديدة بفير

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الخميس، بتسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)،إن "الكوادر الطبية في المحافظة سجلت 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا".

واضاف أن "

بغداد- ذي قار

افاد مصدر طبي من داخل محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل 43 اصابة جديدة بكورونا.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "صحة ذي قار سجلت 43 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".

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