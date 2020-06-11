فقه تكسير الأصنام : الخازوق المقدّس - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور نكتة : 1 ـ برجاء ألّا يضحك أحد على هذه النكتة : 2 ـ ( فلان رأى في المنام إبليس يناديه ، ذهب اليه .
قال له إبليس : على أدُلُّك على كنز من الذهب لا يفنى ؟ قال فلان : نعم .
أخذه إبليس الى كهف ، من قمة الكهف يتساقط التبر ( تراب الذهب ) .
قال له إبليس "هذا التبر ملك لك ، خذ منه ما تستطيع "، أعطاه ابليس كيسا كبيرا .
فلان وضع الكيس ليستقبل التبر المنهمر .
اكتشف فلان أن الكيس مثقوب من أسفله وينزل ......
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