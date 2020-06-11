فقه تكسير الأصنام : الخازوق المقدّس - أحمد صبحى منصور

2020/06/11 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور نكتة : 1 ـ برجاء ألّا يضحك أحد على هذه النكتة : 2 ـ ( فلان رأى في المنام إبليس يناديه ، ذهب اليه .



قال له إبليس : على أدُلُّك على كنز من الذهب لا يفنى ؟ قال فلان : نعم .



أخذه إبليس الى كهف ، من قمة الكهف يتساقط التبر ( تراب الذهب ) .



قال له إبليس "هذا التبر ملك لك ، خذ منه ما تستطيع "، أعطاه ابليس كيسا كبيرا .



فلان وضع الكيس ليستقبل التبر المنهمر .



اكتشف فلان أن الكيس مثقوب من أسفله وينزل ......





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