موعد آخر لاجراء انتخابات جديدة / نتائج الانتخابات الاخيرة في بوليفيا لم تكن مزوره رشيد غويلب - رشيد غويلب

2020/06/11 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب بعد مرور قرابة 8 أشهر على الانقلاب على الرئيس البوليفي المنتخب ديمقراطيا إيفو موراليس، ترى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الآن أن أطروحة تزوير الانتخاب التي اتهم بها أول رئيس من سكان البلاد الأصليين (الهنود الحمر) تتهاوى.



وهذا الادعاء الذي تبنته المعارضة اليمينية في بوليفيا، ومنظمة الدول الأمريكية القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية، الحجة الرئيسة لتمرير انقلاب اليمين المدعوم من الجيش والشرطة عل ......





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