2020/06/11 | 23:38 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول: أمريكا تنظر في تقارير عن معاملات نفطية لحفتر مع فنزويلا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 23:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول: أمريكا تنظر في تقارير عن معاملات نفطية لحفتر مع فنزويلا) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول: أمريكا تنظر في تقارير عن معاملات نفطية لحفتر مع فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).