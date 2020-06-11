الصين تطلق قمرا صناعيا لدراسة الأعاصير البحرية

2020/06/11 | 23:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الصين يوم 11 يونيو قمرا صناعيا مدنيا من طراز Haiyang-1D لدراسة موارد المحيطات والبحار والإنذار عن الأعاصير البحرية القادمة.وجاء في صفحة المؤسسة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية WeChat أن صاروخ CZ-2C الحامل القمر الصناعي أطلق الساعة 02.31 يوم 11 يونيو بالتوقيت المحلي (الساعة 21.31 يوم 10 يونيو بتوقيت موسكو) من مطار تايون الفضائي […]

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