عمال أمانور في مواجهة أخطبوط - حسن أحراث

2020/06/11 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث تقرير عن حوار يوم 10 يونيو 2020أولا، عمال امانور طنجة تطوان الرباط يواجهون أخطبوط برؤوس متعددة، النظام والباطرونا والبيروقراطية النقابية؛ثانيا، عمال امانور طنجة تطوان الرباط مستمرون في معركتهم البطولية للشهر الخامس؛ثالثا، عمال امانور طنجة تطوان الرباط يعيدون الاعتبار للنضال النقابي تجسيدا للمبدئية والكفاحية، بعيدا عن المساومة والانتهازية، ومنها استجداء الفتات وكراسي "القيادة"...

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